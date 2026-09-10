Alzheimer partageons nos repères Maison de quartier des Haubans Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-21 15:00 –

Gratuit : oui Gratuit Sans inscription Senior, Adulte

Au programme de cette demi-journée : – 15h00 : café d’accueil – 15h30 : table ronde « Accompagner une mère, un conjoint, une grand-mère… atteint de la maladie d’Alzheimer : paroles d’auteurs, histoires de vie ». Échanges et témoignages autour du quotidien des aidants avec :• Brigitte Bontemps, autrice du livre «Voyage au centre de ma mère» ;• Camille Yhuel, réalisatrice du podcast les 3 Marie ;• Alix Garin, autrice de la BD « Ne m’oublie pas ». – Stand de livres : sélection d’ouvrages proposée par la Bibliothèque de Nantes En partenariat avec le CCAS de Nantes, France Alzheimer 44, l’ORPAN, Les Petits Frères des Pauvres, l’équipe spécialisée Alzheimer du SADAPA, le centre de prévention AGIRC ARRCO

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr



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