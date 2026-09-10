Alzheimer partageons nos repères Maison de quartier des Haubans Nantes
lundi 21 septembre 2026 · Maison de quartier des Haubans · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-21 15:00 –
Gratuit : oui Gratuit Sans inscription Senior, Adulte
Au programme de cette demi-journée : – 15h00 : café d’accueil – 15h30 : table ronde « Accompagner une mère, un conjoint, une grand-mère… atteint de la maladie d’Alzheimer : paroles d’auteurs, histoires de vie ». Échanges et témoignages autour du quotidien des aidants avec :• Brigitte Bontemps, autrice du livre «Voyage au centre de ma mère» ;• Camille Yhuel, réalisatrice du podcast les 3 Marie ;• Alix Garin, autrice de la BD « Ne m’oublie pas ». – Stand de livres : sélection d’ouvrages proposée par la Bibliothèque de Nantes En partenariat avec le CCAS de Nantes, France Alzheimer 44, l’ORPAN, Les Petits Frères des Pauvres, l’équipe spécialisée Alzheimer du SADAPA, le centre de prévention AGIRC ARRCO
Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr
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