[AMAG’ART] Ahmed Jiddou Conteur Saint-Satur
samedi 29 août 2026 · Saint-Satur
Informations pratiques
Saint-Satur
[AMAG’ART] Ahmed Jiddou Conteur
Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Ahmed Jiddou, conteur mauritanien
Un conteur mauritanien qui revient régulièrement nous régaler les oreilles et papilles…
Pour cette soirée de fin d’été, l’imaginaire sera au rendez-vous, et Ahmed nous régalera de son traditionnel couscous.
Il sera servi avant la représentation à partir de 19h. Sur réservation 25€ 25 .
Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ahmed Jiddou, a Mauritanian storyteller
L’événement [AMAG’ART] Ahmed Jiddou Conteur Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Saint-Satur (Cher)
- Atelier Bijoux Saint-Satur 19 août 2026
- [FIL DE L’ART] Ahmed Jiddou Saint-Satur 29 août 2026
- La canirando du Sancerrois II Saint-Satur 6 septembre 2026
- [SCÈNE OUVERTE] Lou Tavano et Alexey Asantcheeff Saint-Satur 17 septembre 2026
- Visite guidée de l’Abbatiale, Abbatiale Saint-Satur, Saint-Satur 19 septembre 2026