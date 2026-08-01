UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Satur

[AMAG’ART] Ahmed Jiddou Conteur Saint-Satur

samedi 29 août 2026 · Saint-Satur

[AMAG’ART] Ahmed Jiddou Conteur Saint-Satur

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue Hilaire Amagat
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

[AMAG’ART] Ahmed Jiddou Conteur

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Ahmed Jiddou, conteur mauritanien
Un conteur mauritanien qui revient régulièrement nous régaler les oreilles et papilles…
Pour cette soirée de fin d’été, l’imaginaire sera au rendez-vous, et Ahmed nous régalera de son traditionnel couscous.
Il sera servi avant la représentation à partir de 19h. Sur réservation 25€ 25  .

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ahmed Jiddou, a Mauritanian storyteller

L’événement [AMAG’ART] Ahmed Jiddou Conteur Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Saint-Satur (Cher)