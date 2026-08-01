Atelier Bijoux Saint-Satur
mercredi 19 août 2026 · Saint-Satur
Informations pratiques
Saint-Satur
Atelier Bijoux
18 rue du Commerce Saint-Satur Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 20:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez créer votre bijoux
Venez créer votre bijoux doré personnalisé avec Emerine Bijoux de chez Plein de Soleil .
Maximum 15 personnes , sur inscription. 45 .
18 rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 34 53 97
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English :
Come create your own jewelry
L’événement Atelier Bijoux Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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