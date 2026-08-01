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AGENDA · Saint-Satur

Atelier Bijoux Saint-Satur

mercredi 19 août 2026 · Saint-Satur

Atelier Bijoux Saint-Satur

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
18 rue du Commerce
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

Atelier Bijoux

18 rue du Commerce Saint-Satur Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Venez créer votre bijoux
Venez créer votre bijoux doré personnalisé avec Emerine Bijoux de chez Plein de Soleil .
Maximum 15 personnes , sur inscription. 45  .

18 rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 34 53 97 

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English :

Come create your own jewelry

L’événement Atelier Bijoux Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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