Informations pratiques

Saint-Satur

Atelier Bijoux

18 rue du Commerce Saint-Satur Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez créer votre bijoux

Venez créer votre bijoux doré personnalisé avec Emerine Bijoux de chez Plein de Soleil .

Maximum 15 personnes , sur inscription. 45 .

18 rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 34 53 97

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English :

Come create your own jewelry

L’événement Atelier Bijoux Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois