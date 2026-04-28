Saint-Satur

Vendanges Ouvertes

62 Avenue de Fontenay Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le domaine Laporte vous invite à ses premières Vendanges Ouvertes , dans sa cave de dégustation au centre de Saint-Satur. Un rendez-vous pour toute la famille ponctué d’animation ludiques et pédagogiques sur le travail du domaine, son vignoble, ses terroirs et ses vins.Familles

Et si vous viviez la magie des vendanges au cœur du vignoble Sancerrois ?

Les 19 et 20 septembre, la cave de dégustation du domaine Laporte à Saint-Satur ouvre

grand ses portes pour un week-end de dégustations, découvertes et jeux sensoriels en famille.

Au programme (de 10h à 18h sans interruption)

– Dégustation de vieux millésimes

– Accords crottin de Chavignol & fruits secs

– Atelier initiation à la dégustation

(sur réservation sur le site du domaine ou par téléphone)

– Chasse au trésor dans le vignoble .

62 Avenue de Fontenay Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 23 47 contact@laporte-sancerre.com

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English :

Domaine Laporte invites you to its first Vendanges Ouvertes , in its tasting cellar in the center of Saint-Satur. An event for the whole family, with fun and educational activities on the estate?s work, vineyards, terroirs and wines.

L’événement Vendanges Ouvertes Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois