Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu insolite Saint-Satur
Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu insolite Saint-Satur jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Satur
Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu insolite
Saint-Satur Cher
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-23 2026-08-13
It’s Wine Time, des dégustations insolites chaque semaine cet été.
Cet été, en juillet et août, les appellations de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois s’unissent pour vous proposer trois balades dégustation chaque semaine à 18h30.
Les jeudis It’s Wine Time avec l’appellation Sancerre sur une plage de Loire
Afin de découvrir la richesse historique et naturelle des bords de Loire autour de Sancerre, la visite se déroulera le long du fleuve royal et se terminera par une dégustation dans un écrin de verdure avec une vue imprenable sur le fleuve. .
Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com
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English :
It’s Wine Time, unusual tastings every week this summer.
This summer, from mid-June to mid-September, the Sancerre, Pouilly and Coteaux du Giennois appellations are joining forces to offer you three tasting tours every week at 6.30pm.
L’événement Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu insolite Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-13 par BERRY
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