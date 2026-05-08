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Fête de la musique Saint-Satur

Fête de la musique Saint-Satur

Fête de la musique Saint-Satur samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue Hilaire Amagat

Ville : 18300 Saint-Satur

Département : Cher

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

Fête de la musique

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le Café de l’Union et le Comité des Fêtes de Saint Satur vous propose une soirée riche en note de musique !
Scène ouverte sur inscription
Le Café de l’Union et le Comité des Fêtes de Saint Satur vous propose une soirée riche en note de musique !
Scène ouverte sur inscription
Pour tous les événements au Café de l’Union une collation est proposée sur réservation. 14  .

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34 

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English :

The Café de l’Union and the Comité des Fêtes de Saint Satur invite you to an evening full of music!
Open stage registration required

L’événement Fête de la musique Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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