Saint-Satur

Fête de la musique

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Café de l’Union et le Comité des Fêtes de Saint Satur vous propose une soirée riche en note de musique !

Scène ouverte sur inscription

Le Café de l’Union et le Comité des Fêtes de Saint Satur vous propose une soirée riche en note de musique !

Scène ouverte sur inscription

Pour tous les événements au Café de l’Union une collation est proposée sur réservation. 14 .

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34

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English :

The Café de l’Union and the Comité des Fêtes de Saint Satur invite you to an evening full of music!

Open stage registration required

L’événement Fête de la musique Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois