[Parenthèse en Loire]: Echappées à Vélo Saint-Satur
[Parenthèse en Loire]: Echappées à Vélo Saint-Satur samedi 27 juin 2026.
Saint-Satur
[Parenthèse en Loire]: Echappées à Vélo
Rue des Champs Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
La Mairie de Saint Satur vous a tracé 3 circuits pour découvrir les alentours à vélo !
Venez longer le canal latéral, découvrir quelques villages du Grand Sancerrois et surtout vous amuser !
La Mairie de Saint Satur vous a tracé 3 circuits pour découvrir les alentours à vélo !
Venez longer le canal latéral, découvrir quelques villages du Grand Sancerrois et surtout vous amuser !
De nombreux exposants, artisans et créateurs locaux seront présents tout au long de la journée.
Une bonne journée en prévision ! .
Rue des Champs Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mairie de Saint Satur has mapped out 3 routes for you to discover the surrounding area by bike!
Come along the Canal Latéral, discover some of the villages of the Grand Sancerrois region and, above all, have fun!
L’événement [Parenthèse en Loire]: Echappées à Vélo Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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