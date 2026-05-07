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[AMAG’ART] Sara June Concert Saint-Satur

[AMAG’ART] Sara June Concert Saint-Satur

[AMAG’ART] Sara June Concert Saint-Satur vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Rue Hilaire Amagat

Ville : 18300 Saint-Satur

Département : Cher

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

[AMAG’ART] Sara June Concert

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Le Café de l’Union vous propose ce mois-ci… Sara-June
Une grande gosse obnubilée par les nuages, qui fait de la musique pop/folk !
Assiette servie avant la représentation à partir de 19h sur réservation 14€
Le Café de l’Union vous propose ce mois-ci… Sara-June
Une grande gosse obnubilée par les nuages, qui fait de la musique pop/folk !
Assiette servie avant la représentation à partir de 19h sur réservation 14€ 14  .

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34 

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English :

This month, Le Café de l’Union brings you… Sara-June
A big kid obsessed with clouds, who makes pop/folk music!
Plates served before the show from 7pm, reservations required 14?

L’événement [AMAG’ART] Sara June Concert Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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