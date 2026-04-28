Saint-Satur

[Concert]: Sarah June

26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La scène est grande ouverte.

Un cadre chaleureux et bienveillant pour toute forme d’expression artistique.

Le Café de l’Union en partenariat avec la Région Centre , la CDC, la ville de St Sature et d’autres….

Vous proposent un concert de Sarah-June: Une grande gosse obnubilée par les nuage qui font de la musique !

Assiette repas servie avant le concert. 14 .

26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34

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English :

The stage is wide open. A warm and friendly setting for all forms of artistic expression.

L’événement [Concert]: Sarah June Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois