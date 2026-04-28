Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Concert]: Sarah June Saint-Satur

[Concert]: Sarah June Saint-Satur

[Concert]: Sarah June Saint-Satur vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 26 Rue Hilaire Amagat

Ville : 18300 Saint-Satur

Département : Cher

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

[Concert]: Sarah June

26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

La scène est grande ouverte.
Un cadre chaleureux et bienveillant pour toute forme d’expression artistique.
Le Café de l’Union en partenariat avec la Région Centre , la CDC, la ville de St Sature et d’autres….
Vous proposent un concert de Sarah-June: Une grande gosse obnubilée par les nuage qui font de la musique !
Assiette repas servie avant le concert. 14  .

26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The stage is wide open. A warm and friendly setting for all forms of artistic expression.

L’événement [Concert]: Sarah June Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Saint-Satur (Cher)