[SCÈNE OUVERTE] Erwin Spies Saint-Satur

[SCÈNE OUVERTE] Erwin Spies

14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

La scène est grande ouverte. Un cadre chaleureux et bienveillant pour toute forme d’expression artistique.

Chaque mois, CEC invite un·e artiste à dévoiler son univers et ses projets. Une immersion unique à ne pas manquer !

Ce-mois ci, nous invitons Erwin Spies en solo au piano

Il nous fera un mini concert à partir de 20h30 suivi par la scène ouverte.

Le bar vous accueille avec un menu spécial, fait maison, disponible uniquement sur réservation.

Ne ratez pas ces rencontres artistiques et gourmandes ! .

14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 32 18 cec.bue@gmail.com

English :

The stage is wide open. A warm and friendly setting for all forms of artistic expression.

