Saint-Satur

[Parenthèse en Loire]: Le Fleuve Ambulant

Rue des Champs Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le fleuve ambulant

C’est l’histoire d’une famille qui descend la Loire à vélo. Le père, la mère et leur fille adulte, Louise, qui traverse une mauvaise passe.

La compagnie fait l’intégralité de ses haltes en vélo de ville en ville.

Le fleuve ambulant

C’est l’histoire d’une famille qui descend la Loire à vélo. Le père, la mère et leur fille adulte, Louise, qui traverse une mauvaise passe.

Après une chute et un vélo cassé, la famille appelle un dépanneur qui leur donne rendez-vous au pied d’une œuvre contemporaine…

En attendant le dépanneur, Louise traverse l’œuvre et bascule soudain dans un monde fantastique, où la nature va s’incarner et l’interpeller un saumon fatigué, des écrevisses de Louisiane survoltées, une araignée baladeuse, un castor-artiste des barrages: autant de personnages truculents qui vont l’amener à ouvrir les yeux sur la vulnérabilité de la nature et sur la nécessité de défendre les droits du fleuve.

La compagnie fait l’intégralité de ses haltes en vélo de ville en ville. .

Rue des Champs Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61

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English :

Le fleuve ambulant

The story of a family cycling down the Loire. The father, the mother and their adult daughter, Louise, who is going through a rough patch.

The company makes all its stops by bike from town to town.

L’événement [Parenthèse en Loire]: Le Fleuve Ambulant Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois