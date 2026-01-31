[ Atelier Pura Véda ] Spécial été Saison Pitta Saint-Satur
[ Atelier Pura Véda ] Spécial été Saison Pitta Saint-Satur mardi 12 mai 2026.
[ Atelier Pura Véda ] Spécial été Saison Pitta
Saint Thibault Saint-Satur Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-05-12 18:30:00
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Ateliers Pura Veda
Ateliers Pura Veda Janvier à Juin 2026
Une série d’ateliers autour de l’Ayurveda, de l’aromathérapie, du souffle, des mantras et de la cuisine ayurvédique, proposés en présentiel (Sancerre, St Thibault) et en ligne.
Au programme
Spécial été Saison Pitta (12 mai, St Thibault)
Aromathérapie Spécial été & émotions (11 juin, Sancerre) 25 .
Saint Thibault Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 40 18 72
English :
Pura Veda workshops
