Saint-Satur

Dîner de Quai les plats du monde

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dîner de Quai Les Biquins vous convient à une soirée rythmée et gourmande !Familles

Ne manquez pas cette soirée conviviale et festive organisée par Les Biquins !

Venez déguster toutes les cuisines du monde sur les bords de Loire à Saint-Thibault Saint-Satur lors du dîner de quai 2026 !

Venez nombreux !

Une soirée rythmée, chaleureuse et ouverte à tous habitants, amis, curieux de passage… venez partager un bon moment autour d’une grande tablée ! .

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 75 89 06

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English :

25th edition of the Dîner de Quai ? Les Biquins invite you!

L’événement Dîner de Quai les plats du monde Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois