Dîner de Quai les plats du monde Saint-Satur
Dîner de Quai les plats du monde Saint-Satur samedi 1 août 2026.
Saint-Satur
Dîner de Quai les plats du monde
Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dîner de Quai Les Biquins vous convient à une soirée rythmée et gourmande !Familles
Ne manquez pas cette soirée conviviale et festive organisée par Les Biquins !
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Venez nombreux !
Une soirée rythmée, chaleureuse et ouverte à tous habitants, amis, curieux de passage… venez partager un bon moment autour d’une grande tablée ! .
Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 75 89 06
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English :
25th edition of the Dîner de Quai ? Les Biquins invite you!
L’événement Dîner de Quai les plats du monde Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois