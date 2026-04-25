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Dîner de Quai les plats du monde Saint-Satur

Dîner de Quai les plats du monde Saint-Satur

Dîner de Quai les plats du monde Saint-Satur samedi 1 août 2026.

Adresse : Quai de Loire Hervé Mhun

Ville : 18300 Saint-Satur

Département : Cher

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Satur

Dîner de Quai les plats du monde

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

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Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 75 89 06 

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English :

25th edition of the Dîner de Quai ? Les Biquins invite you!

L’événement Dîner de Quai les plats du monde Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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