Saint-Satur

Insect Danse contemporaine

Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Insect est un spectacle de danse contemporaine de la Compagnie Les Yeux Grands Fermés interprété par Anne PERBAL.

Tel un insecte frétillant, rampant, déployant ses membres, la chorégraphe Anne PERBAL évolue dans ses différents rythmes, sa lenteur, ses arrêts, ses mouvements frénétiques. Elle se métamorphose au gré de contorsions, désarticulations, mutations.

C’est tout un imaginaire du microcosmos qui s’ouvre sous nos yeux avec l’étrangeté qui lui appartient. .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Insect is a contemporary dance performance by the Les Yeux Grands Fermés dance company, performed by Anne Perbal.

L’événement Insect Danse contemporaine Saint-Satur a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois