Saint-Satur

Dépôt vente puces 2026

Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-01

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-01

Venez chiner au puces des Amis de l’Abbatiale de Saint-Satur.

Différents objets meubles, vaisselle, linge de maison, bricolage, jouets, vélos, luminaires, décoration, bibelots … confiés à l’association sont mis en vente.

Les bénéfices sont utilisés pour la restauration et l’entretien de l’Abbatiale de Saint-Satur.

Réduction le mardi après-midi. .

Rue du Pré de Chappes Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 28 18 16 bureauamisabbatiale18@gmail.com

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English :

Come browse the flea market hosted by the Friends of the Saint-Satur Abbey Church.

L’événement Dépôt vente puces 2026 Saint-Satur a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois