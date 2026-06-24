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Dépôt vente puces 2026 Saint-Satur

Dépôt vente puces 2026 Saint-Satur

Dépôt vente puces 2026 Saint-Satur samedi 1 août 2026.

Adresse
Rue du Pré de Chappes
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Début
samedi 1 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Tarif
Gratuit

Saint-Satur

Dépôt vente puces 2026

Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-01
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-01

Venez chiner au puces des Amis de l’Abbatiale de Saint-Satur.
Différents objets meubles, vaisselle, linge de maison, bricolage, jouets, vélos, luminaires, décoration, bibelots … confiés à l’association sont mis en vente.
Les bénéfices sont utilisés pour la restauration et l’entretien de l’Abbatiale de Saint-Satur.
Réduction le mardi après-midi.   .

Rue du Pré de Chappes Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 28 18 16  bureauamisabbatiale18@gmail.com

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English :

Come browse the flea market hosted by the Friends of the Saint-Satur Abbey Church.

L’événement Dépôt vente puces 2026 Saint-Satur a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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