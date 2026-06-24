Dépôt vente puces 2026 Saint-Satur
Dépôt vente puces 2026 Saint-Satur samedi 1 août 2026.
Saint-Satur
Dépôt vente puces 2026
Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-01
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-01
Venez chiner au puces des Amis de l’Abbatiale de Saint-Satur.
Différents objets meubles, vaisselle, linge de maison, bricolage, jouets, vélos, luminaires, décoration, bibelots … confiés à l’association sont mis en vente.
Les bénéfices sont utilisés pour la restauration et l’entretien de l’Abbatiale de Saint-Satur.
Réduction le mardi après-midi. .
Rue du Pré de Chappes Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 28 18 16 bureauamisabbatiale18@gmail.com
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English :
Come browse the flea market hosted by the Friends of the Saint-Satur Abbey Church.
L’événement Dépôt vente puces 2026 Saint-Satur a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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