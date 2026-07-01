Informations pratiques

Saint-Satur

[Spectacle]: Insect, Cie Les yeux grands fermés

Rue de Meniau Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La communauté de communes Sancerrois, Pays-Fort, Val de Loire vous offre ce spectacle:

Tel un insecte frétillant, rampant, déployant ses membres, la chorégraphe

évolue dans ses différents rythmes, sa lenteur, ses arrêts, ses mouvements frénétiques.Familles

La communauté de communes Sancerrois, Pays-Fort, Val de Loire vous offre ce spectacle:

Tel un insecte frétillant, rampant, déployant ses membres, la chorégraphe

évolue dans ses différents rythmes,

sa lenteur, ses arrêts, ses mouvements frénétiques.

Elle se métamorphose au gré de contorsions, désarticulations, mutations.

Cʼest tout un imaginaire du microcosmos qui sʼouvre sous nos yeux avec

lʼétrangeté qui lui appartient. .

Rue de Meniau Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34

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English :

The Sancerrois, Pays-Fort, Val de Loire Community of Municipalities presents this performance:

Like a fluttering, crawling insect spreading its limbs, the choreographer

evolves through her various rhythms—her slowness, her pauses, her frantic movements.

L’événement [Spectacle]: Insect, Cie Les yeux grands fermés Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois