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AGENDA · Saint-Satur

[Spectacle]: Insect, Cie Les yeux grands fermés Saint-Satur

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Satur

[Spectacle]: Insect, Cie Les yeux grands fermés Saint-Satur

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Rue de Meniau
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Saint-Satur

[Spectacle]: Insect, Cie Les yeux grands fermés

Rue de Meniau Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

La communauté de communes Sancerrois, Pays-Fort, Val de Loire vous offre ce spectacle:

Tel un insecte frétillant, rampant, déployant ses membres, la chorégraphe
évolue dans ses différents rythmes, sa lenteur, ses arrêts, ses mouvements frénétiques.Familles
La communauté de communes Sancerrois, Pays-Fort, Val de Loire vous offre ce spectacle:

Tel un insecte frétillant, rampant, déployant ses membres, la chorégraphe
évolue dans ses différents rythmes,
sa lenteur, ses arrêts, ses mouvements frénétiques.
Elle se métamorphose au gré de contorsions, désarticulations, mutations.
Cʼest tout un imaginaire du microcosmos qui sʼouvre sous nos yeux avec
lʼétrangeté qui lui appartient.   .

Rue de Meniau Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34 

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English :

The Sancerrois, Pays-Fort, Val de Loire Community of Municipalities presents this performance:

Like a fluttering, crawling insect spreading its limbs, the choreographer
evolves through her various rhythms—her slowness, her pauses, her frantic movements.

L’événement [Spectacle]: Insect, Cie Les yeux grands fermés Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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