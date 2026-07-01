UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Satur

Atelier bijoux Saint-Satur

jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Satur

Atelier bijoux Saint-Satur

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
23 Rue du Commerce
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

Atelier bijoux

23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Venez créer vos propres bijoux personnalisés avec Plein Soleil Emerite Bijoux .
Venez créer vos propres bijoux personnalisés avec Plein Soleil Emerite Bijoux .
8 à 15 personnes maximum et sur inscription. 45  .

23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61  lesptitsrencardsdestsat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come create your own personalized jewelry with Plein Soleil Emerite Bijoux.

L’événement Atelier bijoux Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Saint-Satur (Cher)