Informations pratiques

Saint-Satur

Atelier bijoux

23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez créer vos propres bijoux personnalisés avec Plein Soleil Emerite Bijoux .

Venez créer vos propres bijoux personnalisés avec Plein Soleil Emerite Bijoux .

8 à 15 personnes maximum et sur inscription. 45 .

23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 lesptitsrencardsdestsat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come create your own personalized jewelry with Plein Soleil Emerite Bijoux.

L’événement Atelier bijoux Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois