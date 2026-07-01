Atelier bijoux Saint-Satur
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Satur
Informations pratiques
Saint-Satur
Atelier bijoux
23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez créer vos propres bijoux personnalisés avec Plein Soleil Emerite Bijoux .
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8 à 15 personnes maximum et sur inscription. 45 .
23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 lesptitsrencardsdestsat@gmail.com
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English :
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L’événement Atelier bijoux Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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