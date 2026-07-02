Les droles de jeux de l’été Saint-Satur
samedi 1 août 2026 · Saint-Satur
Informations pratiques
Saint-Satur
Les droles de jeux de l’été
Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Animation ludique au quai Hervé Mhun
Les biquins vous concoctent une après-midi jeux en plein air !
Il y aura pour tous les goûts et tous les âges !
Ouvert à tous et gratuit .
Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 75 89 06
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English :
Fun activities at Hervé Mhun quay
L’événement Les droles de jeux de l’été Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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