Informations pratiques

Saint-Satur

Les droles de jeux de l’été

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Animation ludique au quai Hervé Mhun

Les biquins vous concoctent une après-midi jeux en plein air !

Il y aura pour tous les goûts et tous les âges !

Ouvert à tous et gratuit .

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 75 89 06

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English :

Fun activities at Hervé Mhun quay

L’événement Les droles de jeux de l’été Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois