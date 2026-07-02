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AGENDA · Saint-Satur

Les droles de jeux de l’été Saint-Satur

samedi 1 août 2026 · Saint-Satur

Les droles de jeux de l’été Saint-Satur

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Quai de Loire Hervé Mhun
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Saint-Satur

Les droles de jeux de l’été

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Animation ludique au quai Hervé Mhun
Les biquins vous concoctent une après-midi jeux en plein air !
Il y aura pour tous les goûts et tous les âges !
Ouvert à tous et gratuit   .

Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 75 89 06 

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English :

Fun activities at Hervé Mhun quay

L’événement Les droles de jeux de l’été Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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