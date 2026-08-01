Cirque idéal Saint-Satur
mercredi 12 août 2026 · Saint-Satur
Informations pratiques
Saint-Satur
Cirque idéal
Rue Paul Cannier Saint-Satur Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13
Le cirque idéal s’installe à Saint Bouize au niveau du stade de la commune pour deux soirs.
Venez en famille ou entre amis profiter de la magie du cirque !
Le cirque idéal s’installe à Saint Bouize au niveau du stade de la commune pour deux soirs.
Venez en famille ou entre amis profiter de la magie du cirque ! .
Rue Paul Cannier Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 22 69 38
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English :
Cirque Fantastique sets up shop in Sait Satur on the site of the old silos.
Come and enjoy the magic of the circus with family and friends!
L’événement Cirque idéal Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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