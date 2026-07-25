Atelier dessin pour enfants Saint-Satur
mercredi 5 août 2026 · Saint-Satur
Informations pratiques
Saint-Satur
Atelier dessin pour enfants
23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Viens dessiner ton arbre aux mille motifs avec Jaimée, auteur de bande dessinée.
Viens dessiner ton arbre aux mille motifs avec Jaimée, auteur de bande dessinée.
Le goûter est compris dans l’atelier, sur inscription. 20 .
23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 lesptitsrencardsstsat@gmail.com
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English :
Come draw your tree with a thousand patterns with Jaimé, a comic book artist.
L’événement Atelier dessin pour enfants Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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