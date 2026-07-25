Informations pratiques

Saint-Satur

Atelier dessin pour enfants

23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Viens dessiner ton arbre aux mille motifs avec Jaimée, auteur de bande dessinée.

Viens dessiner ton arbre aux mille motifs avec Jaimée, auteur de bande dessinée.

Le goûter est compris dans l’atelier, sur inscription. 20 .

23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 lesptitsrencardsstsat@gmail.com

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English :

Come draw your tree with a thousand patterns with Jaimé, a comic book artist.

L’événement Atelier dessin pour enfants Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois