UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Satur

Atelier dessin pour enfants Saint-Satur

mercredi 5 août 2026 · Saint-Satur

Atelier dessin pour enfants Saint-Satur

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
23 Rue du Commerce
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
20 20 20 Tarif enfant

Saint-Satur

Atelier dessin pour enfants

23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Viens dessiner ton arbre aux mille motifs avec Jaimée, auteur de bande dessinée.
Viens dessiner ton arbre aux mille motifs avec Jaimée, auteur de bande dessinée.
Le goûter est compris dans l’atelier, sur inscription. 20  .

23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61  lesptitsrencardsstsat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come draw your tree with a thousand patterns with Jaimé, a comic book artist.

L’événement Atelier dessin pour enfants Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Saint-Satur (Cher)