[AMAG’ART] Street l’Art dans la rue Saint-Satur
[AMAG’ART] Street l’Art dans la rue Saint-Satur samedi 1 août 2026.
Saint-Satur
[AMAG’ART] Street l’Art dans la rue
26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
AMAG’ART Street L’art envahit les rues de Saint-Satur !
Expositions & ateliers ouverts les 1 & 2 août 2026, de 10h à 20h
AMAG’ART Street L’art envahit les rues de Saint-Satur !
Expositions & ateliers ouverts les 1 & 2 août 2026, de 10h à 20h
Marie-Ella Stellfeld (mosaiques, artiste plasticienne)
Vernissage festif le 31 juillet à 18h au Café de l’Union Venez vibrer avec les artistes ! .
26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
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English :
A weekend of culture, music and song in the heart of Saint-Satur
L’événement [AMAG’ART] Street l’Art dans la rue Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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