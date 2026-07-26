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AGENDA · Saint-Satur

Atelier Scrapbooking Saint-Satur

samedi 8 août 2026 · Saint-Satur

Atelier Scrapbooking Saint-Satur

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
23 Rue du Commerce
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

Atelier Scrapbooking

23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez créer votre mini album d’été avec Ta créativité te remercie .
Venez créer votre mini album d’été avec Ta créativité te remercie .
Maximum 8 personnes , sur inscription. 25  .

23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61  lesptitsrencardsdestsat@gmail.com

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English :

Come create your own mini summer album with Your Creativity Thanks You.

L’événement Atelier Scrapbooking Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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