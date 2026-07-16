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AGENDA · Saint-Satur

Visite guidée de l’Abbatiale, Abbatiale Saint-Satur, Saint-Satur

samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale Saint-Satur · Saint-Satur

Visite guidée de l’Abbatiale, Abbatiale Saint-Satur, Saint-Satur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbatiale Saint-Satur
Adresse
59 rue du Commerce, 18300 Saint-Satur
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
Gratuit par groupe de 10 personnes maximum

Visite guidée de l’Abbatiale 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Satur Cher

Gratuit par groupe de 10 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de l’Abbatiale et ses trésors cachés.

Abbatiale Saint-Satur 59 rue du Commerce, 18300 Saint-Satur Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire Située au cœur du territoire ligérien, au pied de Sancerre, l’Abbaye est le 1er édifice classé aux monuments historiques du Cher en 1840. Parking gratuit situé derrière l’Abbatiale
Venez découvrir l’histoire de l’Abbatiale et ses trésors cachés.

©eTerritoire

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