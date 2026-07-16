Visite guidée de l’Abbatiale, Abbatiale Saint-Satur, Saint-Satur

Informations pratiques

Visite guidée de l’Abbatiale 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Satur Cher

Gratuit par groupe de 10 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de l’Abbatiale et ses trésors cachés.

Abbatiale Saint-Satur 59 rue du Commerce, 18300 Saint-Satur Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire Située au cœur du territoire ligérien, au pied de Sancerre, l’Abbaye est le 1er édifice classé aux monuments historiques du Cher en 1840. Parking gratuit situé derrière l’Abbatiale

Venez découvrir l’histoire de l’Abbatiale et ses trésors cachés.

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