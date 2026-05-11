[AMAG’ART] Bathyscaphe Concert Saint-Satur
[AMAG’ART] Bathyscaphe Concert Saint-Satur samedi 24 octobre 2026.
Saint-Satur
[AMAG’ART] Bathyscaphe Concert
Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Bathyscaphe est un duo formé par Sophie et Pierre Semet qui nous plonge, en paroles et musique, dans les eaux clapotantes ou barbote notre fragile humanité.
Bathyscaphe est un duo formé par Sophie et Pierre Semet qui nous plonge, en paroles et musique, dans les eaux clapotantes ou barbote notre fragile humanité.
Assiette servie avant la représentation à partir de 19h sur réservation 14€ 14 .
Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
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English :
Bathyscaphe is a duo formed by Sophie and Pierre Semet who plunge us, in words and music, into the lapping waters where our fragile humanity paddles.
L’événement [AMAG’ART] Bathyscaphe Concert Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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