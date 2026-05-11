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[AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert Saint-Satur

[AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert Saint-Satur

[AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert Saint-Satur samedi 14 novembre 2026.

Adresse : Rue Hilaire Amagat

Ville : 18300 Saint-Satur

Département : Cher

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

[AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Du Jazz à la Java, un concert détonnant aux énergies et fantaisies communicatives.
Sébastien Ledoux Saxophoniste
Samuel Thézé Clarinette Basse
Gérard Godon Accordéon

Du Jazz à la Java, un concert détonnant aux énergies et fantaisies communicatives.

Assiette servie avant la représentation à partir de 19h sur réservation 14€ 14  .

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34 

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English :

From Jazz to Java, an explosive concert of infectious energy and whimsy.

L’événement [AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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