[AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert Saint-Satur
[AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert Saint-Satur samedi 14 novembre 2026.
Saint-Satur
[AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert
Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Du Jazz à la Java, un concert détonnant aux énergies et fantaisies communicatives.
Sébastien Ledoux Saxophoniste
Samuel Thézé Clarinette Basse
Gérard Godon Accordéon
Du Jazz à la Java, un concert détonnant aux énergies et fantaisies communicatives.
Assiette servie avant la représentation à partir de 19h sur réservation 14€ 14 .
Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
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English :
From Jazz to Java, an explosive concert of infectious energy and whimsy.
L’événement [AMAG’ART] Vents Contraires Trio Concert Saint-Satur a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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