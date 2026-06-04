Melgven

Amalthée

chapelle de La Trinité Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

C’est pour un voyage en terres baroques, dans le monde tourmenté et joyeux du XVIIIème siècle, qu’appareille l’ensemble Amalthée dans ce concert. Au violon, Caroline Chardonnet-Méniel et Mireille Kovac, et au clavecin Olivier Chardonnet, trois musiciens passionnés par la construction de la sonorité, vous inviteront à entrer dans les différents mondes culturels de cette époque un périple qui mêlera l’Italie de Corelli, l’Allemagne de Bach, l’Angleterre de Haendel…

Tout public. .

chapelle de La Trinité Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

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English :

L’événement Amalthée Melgven a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA