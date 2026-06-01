Melgven

Randonnées estivales de Melgven

Chapelle de Cadol Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Envie de bouger ou simplement de prendre l’air ? En version dynamique ou détente, ces randonnées estivales vous invitent à explorer les richesses de la commune. En départ groupé, des circuits balisés d’environ 8 km vous attendent pour une balade en toute convivialité.

Prévoir équipement adapté à la météo.

Départ de la chapelle de Cadol. .

Chapelle de Cadol Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

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English :

L’événement Randonnées estivales de Melgven Melgven a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA