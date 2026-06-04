Concours photo Melgven
Concours photo Melgven samedi 4 juillet 2026.
Melgven
Concours photo
Chapelle de Saint Antoine Melgven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-04
Découvrez les photographies sélectionnées pour le concours photo annuel de Melgven et venez voter pour votre photographie préférée. La thématique 2026 Vieilles pierres
Ouverture tous les jours de 10H à 18H. .
Chapelle de Saint Antoine Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11
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English :
L’événement Concours photo Melgven a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA
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