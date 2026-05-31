Ambiance jamaïcaine à Lyon – Reggae Dub toute la journée, Parc Roquette Lyon 9, Lyon

Ambiance jamaïcaine à Lyon – Reggae Dub toute la journée Dimanche 21 juin, 11h00 Parc Roquette Lyon 9 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

La musique jamaïcaine s’invite dans le programmation de la Fête de la Musique de la Ville de Lyon. Avec pour objectif de rendre accessible à tous ce style de musique, venez passer un moment agréable de 11h du matin à 23h aux rythmes du Reggae Dub.

Buvette et restauration sur place

11h Apéro en musique

14h Rocksteady nap

17h Cours collectif de danse

Parc Roquette Lyon 9 5 Rue Roquette 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

La musique jamaïcaine s’invite dans le programmation de la Fête de la Musique de la Ville de Lyon. Avec pour objectif de rendre accessible à tous ce style de musique, venez passer un moment agréable …

©DjKunta