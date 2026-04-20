Saverne

Ambiance Steampunk

Roseraie Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Pour la troisième année, les Insolites s’éclatent à la Roseraie dans une Ambiance Steampunk !

Les visiteurs pourront découvrir ce courant rétro futurisme, le plus souvent rattaché à la science-fiction, qui rappelle les premières révolutions industrielles ou l’époque victorienne, avec une technologie basée sur les machines à vapeur.

Des personnages sortis d’un passé imaginaire vont déambuler dans le décor romantique de la Roseraie offrant au public leur monde déjanté et une ambiance musicale rétro ainsi qu’un Marché des Merveilles proposé par quelques artisans et artistes, du maquillage, des accessoires pour vous costumer ou des objets de déco décalée…

Entrée libre et participation costumée libre.

Buvette et petite restauration sur place assurée par Les Amis des Roses et tartes flambées à partir de 17 h.

À partir de 18 h Concert du groupe rock SMASHBOX. .

Roseraie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 roseraie.saverne@free.fr

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English :

L’événement Ambiance Steampunk Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région