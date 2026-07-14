Informations pratiques

Ambrault

Ambrault’cante

1 Place de l’Église Ambrault Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Préparez-vous à vivre une journée festive, conviviale et pleine d’animations à Ambrault !

Au programme toute la journée tour d’escalade, animations des pompiers, animation dansante avec Les Darling’s, 18h Concert de TR3BZ. Grande Brocante, sans réservation, installation à partir de 6h (placement selon l’ordre d’arrivée). Restauration sur place, snack le midi, formule le soir, glaces à l’italienne et gourmandises toute la journée. 23h Feu d’artifice offert par la municipalité puis à 23h30 Bal populaire pour prolonger la fête ! Venez partager cette belle journée en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et festive ! 15 .

1 Place de l’Église Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 77 95 47 famillesrurales.ambraul@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a festive, fun-filled day packed with activities in Ambrault!

L’événement Ambrault’cante Ambrault a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour