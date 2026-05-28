Ambre la rouge et l’île mystérieuse Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ambre la rouge et l’île mystérieuse

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 15:45:00

Date(s) :

2026-10-24

Jeune Public pour les plus de 5 ans Un waterworld burlesque et cartoonesque, au cœur d’une grande histoire de piraterie!

Une malle perdue en pleine mer. Soudain, Ambre apparaît, saine et sauve, mais qu’est-il arrivé à son équipage ? Et que va-t-il advenir de leur mission ? Ambre la rouge nous embarque dans un joli conte où se mêleront la peur, la nature, la joie, un requin, la résilience, quelques graines d’écologie, un perroquet, de l’eau, beaucoup d’eau et surtout une grande histoire de pirate. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Ambre la rouge et l’île mystérieuse Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne