Ambre la Rouge et l’île mystérieuse, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

Ambre la Rouge et l’île mystérieuse 29 octobre – 7 novembre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

Tarifs plein 12€ ; Tarif enfants 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T16:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Genre : Spectacle enfant cartoonesque – A partir de 5 ans – Durée : 45 min

Une malle perdue en pleine mer. Soudain, Ambre apparaît, saine et sauve, mais qu’est-il arrivé à son équipage ?

Et que va-t-il advenir de leur mission ?

Ambre la rouge nous embarque dans un joli conte où se mêleront la peur, la nature, la joie, un requin, la résilience, quelques graines d’écologie, un perroquet, de l’eau, beaucoup d’eau et surtout une grande histoire de pirate.

https://www.youtube.com/watch?v=dJPbJBSlj6I&t=29s

Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33647-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@thatredepochegraslin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}] [{« data »: {« author »: « Les Planches Diffusion », « cache_age »: 86400, « description »: « Une malle perdue en pleine mer. Soudain, Ambre apparau00eet, saine et sauve, mais quu2019est-il arrivu00e9 u00e0 son u00e9quipage ? Et que va-t-il advenir de leur mission ?nnDans ce waterworld burlesque et cartoonesque, Ambre la rouge nous embarque dans un joli conte ou00f9 se mu00ealeront la peur, la nature, la joie, un requin, la ru00e9silience, quelques graines du2019u00e9cologie, un perroquet, de lu2019eau, beaucoup du2019eau et surtout une grande histoire de pirate.nn—————–nInformations et programmationnLes Planches Diffusionn06.58.39.95.75 – alexandre@lesplanchesdiffusion.comnnPlus d’infos sur : https://lesplanchesdiffusion.com/spectacle/ambre-la-rouge/ », « type »: « video », « title »: « Teaser Ambre La Rouge et l’u00cele Mystu00e9rieuse », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dJPbJBSlj6I/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dJPbJBSlj6I », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHCxGDGhAI6AV5ytMXwbbQg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 29 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=dJPbJBSlj6I&t=29s »}]

Un waterworld burlesque et cartoonesque, au cœur d’une grande histoire de piraterie ! humour pirate