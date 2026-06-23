Amédée Couder. Dessinateur pour étoffes. Aux sources du design textile au 19e siècle. Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas
Amédée Couder. Dessinateur pour étoffes. Aux sources du design textile au 19e siècle. Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas mardi 23 juin 2026.
Amédée Couder. Dessinateur pour étoffes. Aux sources du design textile au 19e siècle. Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 23 juin 2026 – 10 janvier 2027
Il a inventé le métier de designer textile : Amédée Couder, dessinateur sur étoffes est à découvrir au Musée de la Toile de Jouy.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-23T14:00:00.000+02:00
Fin : 2027-01-10T18:00:00.000+01:00
1
Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Jouy-en-Josas
- 1936 2026 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas 28 juin 2026
- Maison Léon Blum 1936-2026 : les 90 ans du Front populaire Maison Léon Blum Jouy-en-Josas 28 juin 2026
- 1936 – 2026 : les 90 ans du Front populaire à la Maison Léon Blum, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas 28 juin 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 29 juin 2026
- , HEC Paris, Jouy-en-Josas 30 juin 2026