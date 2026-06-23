Amédée Couder. Dessinateur pour étoffes. Aux sources du design textile au 19e siècle. Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas mardi 23 juin 2026.

Amédée Couder. Dessinateur pour étoffes. Aux sources du design textile au 19e siècle. Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 23 juin 2026 – 10 janvier 2027

Il a inventé le métier de designer textile : Amédée Couder, dessinateur sur étoffes est à découvrir au Musée de la Toile de Jouy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2027-01-10T18:00:00.000+01:00

1



Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

