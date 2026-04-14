Aménager son espace pour accueillir la biodiversité avec La LPO, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Aménager son espace pour accueillir la biodiversité avec La LPO, Maison écocitoyenne, Bordeaux vendredi 17 avril 2026.
Aménager son espace pour accueillir la biodiversité avec La LPO Vendredi 17 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « clothilde.nee@lpo.fr »}]
A travers différentes animations, découvrez les bons gestes pour favoriser la biodiversité. À partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. Sur inscription via clothilde.nee@lpo.fr
Crédits LPO
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