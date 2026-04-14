Aménager son espace pour accueillir la biodiversité, Maison Eco-Citoyenne, Bordeaux

Aménager son espace pour accueillir la biodiversité Vendredi 17 avril, 14h00 Maison Eco-Citoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

L’animation « Aménager son espace pour accueillir la biodiversité » : des conseils simples et concrets pour favoriser la nature dans votre jardin, sur votre terrasse ou même votre balcon. Plantes adaptées, refuges pour la faune, bonnes pratiques… Un moment d’échange pour agir à son échelle en faveur de la biodiversité en ville.

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Des conseils simples et concrets et un moment d’échanges pour pour favoriser la nature dans votre jardin, sur votre terrasse ou votre balcon. animal en ville biodiversité

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