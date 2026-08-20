Aménager un espace public. Comment s’y prendre ?, caue71, Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Aménager un espace public. Comment s’y prendre ? 25 septembre – 16 octobre, les vendredis caue71 Saône-et-Loire

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T13:30:00+02:00 – 2026-09-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T13:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Vous êtes élu et vous avez un projet d’aménagement d’espace public ?

Le CAUE vous propose 2 h de présentation et d’échanges sur les bonnes questions à se poser en amont du projet, les démarches à mettre en oeuvre, les acteurs à connaître.

Des visites de sites seront l’occasion de partager autour de réalisations concrètes, en présence d’un élu référent et du maître d’oeuvre.

4 lieux vous sont proposés : Bonnay-Saint-Ythaire, Saint-Usuge, Saint-Léger-sous-Beuvray, Charolles

Inscrivez-vous !

Tous renseignements et inscriptions sur caue71.fr

Les visites se déroulent dans chacune des communes, le rendez-vous est sur place : à St-Usuge, Bonnay-St-Ythaire, St-Léger-sous-Beuvray et Charolles

caue71 6 quai Jules Chagot 71300 Montceau les Mines Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

4 dates, 4 sites Bonnay-Saint-Ythaire Saint-Usuge Saint-Léger-sous-Beuvray Charolles Inscrivez-vous ! espace public aménager

CAUE71