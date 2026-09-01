American Idiot / La soirée Rock US SUPERSONIC Paris
vendredi 18 septembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
AMERICIAN IDIOT
– La nuit Rock US du Supersonic –
Vie l’American Life le temps d’une soirée
Imagine : l’énergie de Vanishing Point, la nostalgie des Goonies, la rébellion de Rebel Without a Cause, l’esprit fun de Wayne’s World et les vibes feel-good de Grease, Rock Academy, Dazed and Confused, à la sauce American Idiot
Si ton cœur bat pour Green Day, que tu aimes Springteen, Nirvana, The Strokes, Sum 41, The Ramones, Foo Fighters, Blondie, Pixies : notre soirée American Idiot est faite pour toi
Live tribute à 1h de The Notions
DJ set Disco de Marques de Vynil Coyote et Vladimir Platine
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Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le jeudi 17 septembre 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T23:00:00+02:00_2026-09-17T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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