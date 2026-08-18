Les perruches à collier Maison Paris Nature Paris
jeudi 3 septembre 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Conférence + Sortie]
Vous avez sans doute déjà observé ces oiseaux au plumage tropical en vous demandant comment ils étaient arrivés à Paris… Apprenez-en plus sur ces perruches au vert si exotique installées dans la Capitale lors d’une conférence en salle suivie d’une observation aux jumelles dans le Parc Floral de Paris.
Le jeudi 03 septembre 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-03T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-03T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-03T10:00:00+02:00_2026-09-03T11:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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