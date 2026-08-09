Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Pendant les vacances de Noël

À travers le parcours d’une famille juive, les visiteurs découvrent les différentes étapes de l’exclusion des Juifs en France sous l’Occupation. Documents d’archives et photos de famille permettent d’aborder les arrestations ainsi que le sauvetage des enfants.

Durée : 1 h 30.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).

Programmation dans le cadre des 70 ans de la création du Mémorial du Martyr juif inconnu devenu Mémorial de la Shoah en 2005.

RÉSERVER

À travers le parcours d’une famille juive, les visiteurs découvrent les différentes étapes de l’exclusion des Juifs en France sous l’Occupation. Documents d’archives et photos de famille permettent d’aborder les arrestations ainsi que le sauvetage des enfants.

Le mardi 18 août 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-18T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-18T14:00:00+02:00_2026-08-18T15:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial



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