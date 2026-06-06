Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 9 août 2026.
Les Petits Suisses est un trio de jazz « à la Django ». Ils rendent hommage à leurs compositeurs favoris (Django Reinhardt, Michel Legrand, Charlie Parker et beaucoup d’autres…) à l’aide de leurs guitares et de la contrebasse, dans une ambiance détendue, le sourire aux lèvres. Ces trois amis se connaissent depuis des années et ils ont un son et un swing bien reconnaissables !
Line-up : Jeremie Fabre : contrebasse ; Arthur Anelli : guitare ; Rémi Peleyras : guitare
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz manouche — Les Petits Suisses, trio complice et talentueux, vous plongent dans l’univers joyeux de Django avec leurs guitares et leur contrebasse, pour un après-midi musical inoubliable.
Le dimanche 09 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 09 août 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 14€ à 17€
Tarif sur place : 17€ à 20€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T15:00:00+02:00_2026-08-09T16:00:00+02:00;2026-08-09T17:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/les-petits-suisses-1 contact@38riv.com
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