Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les Petits Suisses est un trio de jazz « à la Django ». Ils rendent hommage à leurs compositeurs favoris (Django Reinhardt, Michel Legrand, Charlie Parker et beaucoup d’autres…) à l’aide de leurs guitares et de la contrebasse, dans une ambiance détendue, le sourire aux lèvres. Ces trois amis se connaissent depuis des années et ils ont un son et un swing bien reconnaissables !

Line-up : Jeremie Fabre : contrebasse ; Arthur Anelli : guitare ; Rémi Peleyras : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Les Petits Suisses, trio complice et talentueux, vous plongent dans l’univers joyeux de Django avec leurs guitares et leur contrebasse, pour un après-midi musical inoubliable.

Le dimanche 09 août 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 09 août 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 14€ à 17€

Tarif sur place : 17€ à 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-09T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-09T15:00:00+02:00_2026-08-09T16:00:00+02:00;2026-08-09T17:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/les-petits-suisses-1 contact@38riv.com



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