Barapraia – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris
dimanche 9 août 2026 · Le Barapapa · Paris
Informations pratiques
Concocté par la team du Bal Tropical de Paname et la crew de Groovalizacion Djs, plongez vous dans les sonorités calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique avec lives et DJs pour profiter des beaux jours au bord de la Seine, entre classiques et nouveautés samba, cumbia, salsa, zouk, afropop, kompa, merengue ou encore reggaeton, baile funk, shatta/dancehall !
Todos a bailar a BARAPRAIA !!
Spécial Brésil avec RODA DE QUAI+DJs.
De 16h à minuit, entrée libre.
Le Barapapa
Guinguette festive sur Seine chaque été depuis 2016.
Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !
Le dimanche 09 août 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-09T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T16:00:00+02:00_2026-08-09T00:00:00+02:00
Le Barapapa 11, port de la Râpée 75012 Paris
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