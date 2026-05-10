Summer Tribute 1980 SUPERSONIC Paris
Summer Tribute 1980 SUPERSONIC Paris dimanche 9 août 2026.
Le dimanche, c’est LE rendez-vous des passionné·es de rock et de pop au Supersonic
Chaque semaine, plusieurs groupes montent sur scène pour réinterpréter en live les morceaux cultes d’un·e artiste légendaire
Cet été, à partir du 19 juillet et jusqu’au 23 août, les Sunday Tribute prennent une tournure spéciale : chaque soirée mettra à l’honneur plusieurs artistes emblématiques d’une même décennie
DIMANCHE 19 JUILLET : 2010’s
DIMANCHE 26 JUILLET : 2000’s
DIMANCHE 2 AOÛT : 1990’s
DIMANCHE 9 AOÛT : 1980’s
DIMANCHE 16 AOÛT : 1970’s
DIMANCHE 23 AOÛT : 1960’s
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Dimanche 9 Aout 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Supersonic’s Summer Tributes
Le dimanche 09 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-10T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T19:00:00+02:00_2026-08-09T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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