Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Silas Bassa

Né en argentine, Silas Bassa donne ses premiers concerts publics de piano avant même d’entrer au Conservatoire de Buenos Aires. Il part ensuite compléter sa formation en Europe où il développe un parcours novateur comme pianiste et compositeur. Ses concerts en Europe et en Amérique (Nord et Sud) et ses enregistrements le font vite saluer par la critique qui célèbre son univers particulier à la fois très actuel et résolument atemporel, tour à tour méditatif et fougueux: « Un bain d’émotion », « un grand voyage », « une parenthèse magique », « un magicien de l’âme »…

La musique de Silas ne se joue pas : elle nous joue, elle nous écoute en retour.

Silas Bassa joue avec une présence rare : un mouvement extrêmement contenu, une immobilité vibrante, presque effacée mais solide comme un menhir devant le clavier.

Sans applaudissements entre les pièces, il maintient une continuité hypnotique qui transforme le concert en un lieu clos qui ouvre grand ses portes sur l’intérieur de chacun.

Un hommage au génie insaisissable et avant-gardiste d’Erik Satie à travers un dialogue musical unissant ses pièces à celles de Philip Glass et a à mes propres compositions.

Le dimanche 09 août 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-09T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-09T16:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-9-aout-2026-r%C3%A9cital-de-piano-de-silas-bassa +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1833718231369889?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1833718231369889?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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