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Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris

dimanche 9 août 2026 · Église Saint-Merry · Paris

Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Église Saint-Merry
Adresse
78 rue Saint-Martin
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.</p>

Silas Bassa

Né en argentine, Silas Bassa donne ses premiers concerts publics de piano avant même d’entrer au Conservatoire de Buenos Aires. Il part ensuite compléter sa formation en Europe où il développe un parcours novateur comme pianiste et compositeur. Ses concerts en Europe et en Amérique (Nord et Sud) et ses enregistrements le font vite saluer par la critique qui célèbre son univers particulier à la fois très actuel et résolument atemporel, tour à tour méditatif et fougueux: « Un bain d’émotion », « un grand voyage », « une parenthèse magique », « un magicien de l’âme »…

La musique de Silas ne se joue pas : elle nous joue, elle nous écoute en retour.

Silas Bassa joue avec une présence rare : un mouvement extrêmement contenu, une immobilité vibrante, presque effacée mais solide comme un menhir devant le clavier.

Sans applaudissements entre les pièces, il maintient une continuité hypnotique qui transforme le concert en un lieu clos qui ouvre grand ses portes sur l’intérieur de chacun.

Un hommage au génie insaisissable et avant-gardiste d’Erik Satie à travers un dialogue musical unissant ses pièces à celles de Philip Glass et a à mes propres compositions.
Le dimanche 09 août 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T16:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin  75004 Paris
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