La Beauté des Voix Russes d’Opéra Église Saite Marie des Batignolles Paris
dimanche 9 août 2026 · Église Saite Marie des Batignolles · Paris
Informations pratiques
La Beauté des Voix Russes d’Opéra Soprano, Baryton & Piano
Oeuvres de CLERAMBAULT Motets & Misterium – VIVALDI extraits du Gloria – HAENDEL extraits de Rinaldo
MOZART Ave verum & Alleliua – FRANCK Panis angelicus – Airs de TCHAIKOVSKY
& Mélodies PopulairesRusses par :
Alëna ZAVARUKHINA, soprano Formée à l’Institut Tchaïkovsky de Tcheliabinsk puis travaille à l’Opéra de Tcheliabinsk et vient en France se perfectionner à l’Ecole Normale de Musique de Paris.
Andreï ZHDANOV, baryton Formé à l’Institut Tchaïkovski de Tcheliabinsk. Il se perfectionne ensuite à l’École Normale de Musique de Paris et est lauréat de plusieurs concours internationaux.
Christophe MAYNARD, piano Diplômé du CRR de Rueil-Malmaison et de l’Ecole Normale de Musique de Paris, lauréat du Concours International Kahn. Il se produit comme soliste.
Soprano, Baryton & Piano. Oeuvres de CLERAMBAULT, VIVALDI, HAENDEL, MOZART, TCHAIKOVSKY & mélodies Populaires Russes.
Le dimanche 09 août 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T18:30:00+02:00
fin : 2026-08-09T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T15:30:00+02:00_2026-08-09T16:30:00+02:00
Église Saite Marie des Batignolles Place du Docteur Lobligeois 75017 Paris
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