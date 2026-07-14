La Beauté des Voix Russes d’Opéra Église Saite Marie des Batignolles Paris

Informations pratiques

La Beauté des Voix Russes d’Opéra Soprano, Baryton & Piano

Oeuvres de CLERAMBAULT Motets & Misterium – VIVALDI extraits du Gloria – HAENDEL extraits de Rinaldo

MOZART Ave verum & Alleliua – FRANCK Panis angelicus – Airs de TCHAIKOVSKY

& Mélodies PopulairesRusses par :

Alëna ZAVARUKHINA, soprano Formée à l’Institut Tchaïkovsky de Tcheliabinsk puis travaille à l’Opéra de Tcheliabinsk et vient en France se perfectionner à l’Ecole Normale de Musique de Paris.

Andreï ZHDANOV, baryton Formé à l’Institut Tchaïkovski de Tcheliabinsk. Il se perfectionne ensuite à l’École Normale de Musique de Paris et est lauréat de plusieurs concours internationaux.

Christophe MAYNARD, piano Diplômé du CRR de Rueil-Malmaison et de l’Ecole Normale de Musique de Paris, lauréat du Concours International Kahn. Il se produit comme soliste.

Soprano, Baryton & Piano. Oeuvres de CLERAMBAULT, VIVALDI, HAENDEL, MOZART, TCHAIKOVSKY & mélodies Populaires Russes.

Le dimanche 09 août 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-09T18:30:00+02:00

fin : 2026-08-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-09T15:30:00+02:00_2026-08-09T16:30:00+02:00

Église Saite Marie des Batignolles Place du Docteur Lobligeois 75017 Paris



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