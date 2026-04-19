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Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris

Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris

Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris mardi 18 août 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif : <p>Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).</p>

RÉSERVER

Informations

Durée : 1h30.
Pour les familles, enfant à partir de 10 ans.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).

À travers le parcours d’une famille juive, les visiteurs découvrent les différentes étapes de l’exclusion des Juifs en France sous l’Occupation. Documents d’archives et photos de famille permettent d’aborder les arrestations ainsi que le sauvetage des enfants.
Le mardi 18 août 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-18T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-18T15:00:00+02:00_2026-08-18T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial


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