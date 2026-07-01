Savoir faire des boutures semi-aoutées Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

mardi 18 août 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

Apprendre à multiplier des plantes de manière simple et économique.

Comprendre le principe de la bouture et du développement racinaire.

Développer l’observation, la précision et la patience.

Sensibiliser aux cycles de croissance des végétaux.

Découvrez les techniques pour multiplier vos plantes : bouturage des végétaux en été !

Le mardi 18 août 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Inscription obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-18T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-18T15:00:00+02:00_2026-08-18T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

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