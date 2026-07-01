Savoir faire des boutures semi-aoutées Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
mardi 18 août 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS
Informations pratiques
- Apprendre à multiplier des plantes de manière simple et économique.
- Comprendre le principe de la bouture et du développement racinaire.
- Développer l’observation, la précision et la patience.
- Sensibiliser aux cycles de croissance des végétaux.
Découvrez les techniques pour multiplier vos plantes : bouturage des végétaux en été !
Le mardi 18 août 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Inscription obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-18T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-18T15:00:00+02:00_2026-08-18T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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