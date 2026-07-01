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Savoir faire des boutures semi-aoutées Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

mardi 18 août 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Savoir faire des boutures semi-aoutées Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Maison du Jardinage et du Compostage
Adresse
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription obligatoire </p>
  • Apprendre à multiplier des plantes de manière simple et économique.
  • Comprendre le principe de la bouture et du développement racinaire.
  • Développer l’observation, la précision et la patience.
  • Sensibiliser aux cycles de croissance des végétaux.

Découvrez les techniques pour multiplier vos plantes : bouturage des végétaux en été !
Le mardi 18 août 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Inscription obligatoire 

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-18T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-18T15:00:00+02:00_2026-08-18T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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