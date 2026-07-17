Exposition de Lee Friedlander – Zander Galerie Paris, Zander Galerie, Paris

Informations pratiques

Exposition de Lee Friedlander – Zander Galerie Paris 3 – 30 septembre Zander Galerie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T11:00:00+02:00 – 2026-09-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T11:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Zander Galerie 6 rue Jacob, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 6 95 71 60 37 https://zandergalerie.com https://www.instagram.com/zandergalerie/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La Zander Galerie, établie à Cologne depuis 1996, a dès ses débuts accordé une place centrale à la photographie, qui constitue le socle de son programme d’expositions.

Elle met en avant des artistes explorant ce médium dans une perspective plus large de l’art contemporain, avec pour référence le style documentaire de Walker Evans.

L’ouverture de son lieu d’exposition à Paris s’inscrit dans une démarche qui consiste à favoriser le dialogue et la valorisation de ces médiums, tout en présentant des œuvres d’exception dans ce nouvel espace situé au cœur de la capitale.

Installée dans le quartier dynamique de Saint-Germain-des-Prés, la galerie parisienne propose des expositions d’art contemporain et de photographie, mettant à l’honneur des artistes établis et émergents. Son espace d’exposition à l’échelle intimiste crée un cadre privilégié, oﬀrant aux visiteurs une immersion unique au plus près des œuvres. Saint-Germain-des-Prés (ligne 4), Mabillon (ligne 10), Odéon (ligne 4 et 10), Rue du Bac (ligne 12). Parking possible Rue Jacob.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©William Eggleston: Six Prints, One Scale, vue d’installation à la Zander Galerie Paris, 2026, © Holly Fogg