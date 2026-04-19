Ami remplis mon verre Quai du Léon Morlaix
Ami remplis mon verre Quai du Léon Morlaix dimanche 19 avril 2026.
Morlaix
Ami remplis mon verre
Quai du Léon La Salamandre Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Brel disait Une chanson, c’est fait non pas pour être chantée, mais pour être racontée aux gens. Et si tout mon corps n’aide pas ce texte, ce n’est pas une chanson . Voilà ce qui inspire Dominique Babilotte lorsqu’il reprend le répertoire du grand Jacques. Avec Patrick Fournier à l’accordéon et Eric Richard au piano, Dominique Babilotte au chant, met en scène et interprète dix-neuf chansons de Jacques Brel. Dans un décor de bistrot, cher à l’artiste, les trois complices parcourent un peu de l’histoire de Brel à travers ses propres chansons ses amours, ses amitiés, ses révoltes. Une approche fidèle et respectueuse jouée avec sincérité et virtuosité. Le récital sera suivi par la projection du film d’Edouard Molinaro Mon oncle Benjamin de 1969, dans lequel on retrouvera tout le talent flamboyant du comédien Jacques Brel. .
Quai du Léon La Salamandre Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97
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English : Ami remplis mon verre
L’événement Ami remplis mon verre Morlaix a été mis à jour le 2026-04-10 par OT BAIE DE MORLAIX
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