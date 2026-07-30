Amicale Canine Thoréenne Concours des Plus Beaux Duos 6? édition Thorée Les Pins Thorée-les-Pins

Informations pratiques

Thorée-les-Pins

Amicale Canine Thoréenne Concours des Plus Beaux Duos 6? édition

Thorée Les Pins La Lande Chalubot Thorée-les-Pins Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Découvrez le Concours des Plus Beaux Duos à Thorée-les-Pins un après-midi convivial où chiens et maîtres partagent des moments de complicité, de créativité et de bonne humeur. Venez admirer les duos participants ou tenter l’aventure avec votre compagnon à quatre pattes !

Concours des Plus Beaux Duos 6? édition

L’Amicale Canine Thoréenne vous invite à découvrir un événement original dédié à la complicité entre les chiens et leurs maîtres.

Au cours de cet après-midi convivial, les participants créeront un duo avec leur chien autour d’un thème de leur choix et présenteront leur mise en scène devant un jury. Ils pourront également réaliser un exercice avec leur compagnon et, s’ils le souhaitent, être accompagnés d’une musique.

Que vous soyez participant ou simple visiteur, venez profiter d’un moment chaleureux, découvrir des duos créatifs et partager votre passion pour les chiens. Une buvette sera proposée sur place ainsi qu’une vente de gaufres pour agrémenter cette rencontre placée sous le signe de la convivialité.

Un rendez-vous familial et festif où se mêlent complicité, imagination et plaisir de vivre une belle expérience avec son chien. .

Thorée Les Pins La Lande Chalubot Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 7 88 34 42 14 amicalecanine72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Most Beautiful Duos Contest in Thorée-les-Pins: a fun-filled afternoon where dogs and their owners share moments of bonding, creativity, and good cheer. Come admire the participating duos or give it a try with your four-legged friend!

L’événement Amicale Canine Thoréenne Concours des Plus Beaux Duos 6? édition Thorée-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-30 par CDT72